На время карантина Укрпочта частично меняет условия вручения и хранения почтовых отправлений

Во время карантина Укрпочта частично меняет условия доставки вручения и будет бесплатно хранить регистрируемые в отделениях почтовые отправления.

Об этом сообщает пресс-служба почтового оператора.

«Это позволит ограничить контакты клиентов с работниками почтовых отделений и максимально обезопасить всех от возможности заражения вирусной инфекцией», — сказано в сообщении.

Поэтому с 12 марта по 3 апреля 2020 (включительно) Укрпочта частично меняет условия доставки вручения и хранения регистрируемых почтовых отправлений «Укрпочта Экспресс», «Укрпочта Стандарт» и «Укрпочта SmartBox»:

Рекомендуемые почтовые отправления (кроме писем с пометкой «Судебная повестка») будут вкладываться в абонентские ящики адресатов. Если абонентский ящик неисправен, адресатов проинформируют о поступлении заказных писем сообщениями или через интернет, либо через средства связи — домашние или мобильные телефоны. Заказные письма с пометкой «Судебная повестка» будут доставляться в соответствии с требованиями Правил оказания услуг почтовой связи.

ВАЖНО !!! С 17 марта 2020 и до окончания карантина во всех объектах почтовой связи плата за хранение регистрируемых почтовых отправлений, в частности «Укрпочта Экспресс», «Укрпочта Стандарт» и «Укрпочта SmartBox» не взымается. Также бесплатным будет хранения входящих (импортных) отправлений из-за рубежа.