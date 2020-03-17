На Луганщине поместили в больницу двух девочек, мать которых ненадлежащим образом выполняет родительские обязанности

Вчера, 16 марта, во время профилактического рейда семью, в которой 28-летняя мать воспитывает двух детей, посетил ювенальный полицейский Беловодского отдела полиции.

Об этом сообщает полиция Луганской области

Во время проверки полицейский увидел у годовалой девочки ссадины на голове. Ребенок — 9-летняя девочка — вообще находилась в другом селе у посторонних людей. По словам матери, у ребенка телесные повреждения возникли в результате того, что она якобы упала с кровати.

Детей поместили в больницу для осмотра. В отношении матери полицейские составили административный протокол по ст. 184 КУоАП «Невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей».

Полиция Луганщины напоминает, что ради мгновенного реагирования и оказания всесторонней помощи детям, особенно из семей уязвимых категорий, открыт «детский» call-центр, куда сможет обратиться как ребенок, который нуждается в помощи так и любой гражданин. Номер call-центра: 066-56-08-482.