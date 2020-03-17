Гайдай: Экспресс-тесты на коронавирус Луганщина должна получить до конца недели

В Луганской области внедряют ограничительные меры из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщает корреспондент hromadske, об этом на пресс-конференции рассказал председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

«Все, кто будут поднимать цены, — служба такси, перевозчики … Я воспользуюсь возможностями руководителя военно-гражданской администрации, чтобы довести до них, что это неправильно. Так же будем контролировать цены на продукты. Есть антимонопольный комитет, который может контролировать цены. Будем создавать рабочие группы », — сказал Гайдай, отвечая на вопрос hromadske.

Он отметил, что будет «мгновенно реагировать» на информацию о повышении цен.

«Я думаю, что нам пойдут навстречу все владельцы крупных сетей, и у нас, в отличие от Киева, не будет пачка масок стоить 1200 грн», — добавил Гайдай.

Также он заявил, что власть будет просить Укрпочту и «Новую почту», чтобы в их отделениях одновременно находились не более 3-4 человек.

«Будем пробовать контролировать даже супермаркеты. Понятно, что сложно, чтобы там всегда было не более 10 человек. Но сделать так, чтобы не было 30-40 человек — это возможно », — считает Гайдай.

По словам руководителя ОГА, в регионе также бороться с фейками о коронавирусе, которые распространяют в социальных сетях.

«Если есть человек, который сидит дома, ему нечего делать, и оа в Facebook разгоняет всевозможные фейки вроде того, что со спутников нас будут поливать спиртом, что надо обращаться в белые простыни, что мы все погибнем … Я дал поручение киберполиции, чтобы она жестко реагировала на такие вбросы дезинформации », — добавил он.

Кроме того, Гайдай сообщил, что 17 марта в область поступило почти полмиллиона масок. Экспресс-тесты на коронавирус область должна получить до конца недели.

Комментируя ситуацию на временно оккупированной части Луганщины, Сергей Гайдай заявил, что по информации, которая поступает по неофициальным каналам, он знает, что случаи инфицирования коронавирусом там есть.