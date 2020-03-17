ПриватБанк отправил аппарат искусственной вентиляции легких в больницу Лисичанска

С 16 марта ПриватБанк начинает поставки украинским больницам необходимых для преодоления осложнений коронавируса Covid-19 аппаратов искусственной вентиляции легких, приобретенных за средства банка и пожертвования клиентов, которые поддерживают специальную программу благотворительного фонда «Помогать просто!».

Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как сообщила управляющая фонда Анна Павлова, уже во вторник первые четыре аппарата будут переданы больницам Киева, Одессы и Лисичанска. Новая национальная программа Фонда «Дыши! Вместе против коронавируса «позволит в течение ближайшего месяца аккумулировать средства банка и пожертвований клиентов для поставки необходимого оборудования областным больницам страны, которые больше всего нуждаются в таком оборудовании.

«Остановить распространение коронавируса — сложнейшая и сверхважная задача, но не менее важно победить последствия заболевания, — отметила Анна Павлова. — Именно поэтому ПриватБанк объявил национальную благотворительную акцию «Дыши! Вместе против коронавируса» по сбору средств на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких, кислородных концентраторов и других средств, помогающих пациентам быстрее выздороветь «.

Стать вместе с ПриватБанком участником национальной антивирусной программы «Дыши! Вместе против коронавируса «можно через мобильную и веб-версию Приват24, в банкоматах и ​​терминалах самообслуживания и на сайте ПриватБанка. Благотворительный взнос с пластиковой карты можно сделать за несколько кликов. Минимальный размер помощи не ограничен. Все собранные средства автоматически направляются на специальный счет для срочного приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких и другого оборудования больницам украинских городов».