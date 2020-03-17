Ограничения работы общественного транспорта, закрытие кафе и ТРЦ: полный список карантинных мер на Луганщине. ДОКУМЕНТ

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай внес 17 марта изменения в свое распоряжение от 12 марта 2020 года, которые предусматривается усиление мер для предотвращения распространения коронавируса в Украине.

В частности, в документе содержатся такие требования:

-прекращение проведения ярмарок и выездной торговли, недопущение уличной торговли;

— неукоснительно придерживаться требований поставления в части установленных запретов касающихся:

посещения учебных учреждений до 3 апреля 2020 года; работы с 00:01 17.03.2020 до 03.04.2020 всех массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных и других) мероприятий, в которых берет участие более 10 человек, кроме тех, которые необходимы для работы органов государственной власти и органов местного самоуправления работы с 00:01 17.03.2020 до 03.04.2020 года субъектов хозяйствования, которые предполагают прием посетителей, в частности учреждений общественного питания (ресторанов, кафе, баров), ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров, заведений культуры, торгового и бытового обслуживания населения, кроме розничной торговли продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарствами и средствами медицинского назначения, средствами связи, банковской и страховой деятельности, а также торговой дея-сти и деятельности про предоставлению услуг питания с применением адресной доставки заказов с учетом индивидуальной защиты персонала с 12:00 18 марта 2020 года до 3 апреля 2020 года регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок автомобильным транспортом в пригородном, межгородском внутреобластном и межобластном сообщении (кроме легкового транспорта); перевозку более 10 пассажиров одновременно в городском электротранспорте (троллейбус) и автотранспорте, который совершает регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах; перевозку более 10 пассажиров в автобусах, которые выполняют регулярные перевозки на городских автобусных маршрутах в режиме работы маршрутного такси; заезд на территорию автостанции автобусов и продажа билетов владельцами автостанций перевозок с 12:00 18.03.2020 до 03.04.2020 пассажиров ж/д транспортом во всех видах внутреннего сообщения.

-внедрить скрининг температуры граждан, которые перемещаются через блокпосты на территории области.

Детальнее — ниже в документе: