В Луганской области усилят меры контроля из-за угрозы коронавируса: детали

Глава Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай усилил контроль по предотвращению распространения коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба ЛОВГА.

«С сегодняшнего дня действует мое распоряжение о достаточно жестких ограничений в области. Мы принимаем меры для предотвращения распространения этой болезни на территории Луганщины, — отметил Сергей Гайдай во время брифинга — Результаты экспресс-тестов, которые уже проведены, являются негативными. Заболевших коронавирусом у нас нет. Однако мы и в дальнейшем должны заботиться о безопасности людей ».

Он отметил, что жесткий подход к противодействию коронавируса в Китае позволил довольно быстро преодолеть пик распространения вируса, а либеральный в Европе привел к крайне негативным последствиям.

Поэтому, отныне в области закрываются все места общественного питания. По желанию владельцев будет организована доставка еды. Подлежит закрытию уличная торговля, в частности, на рынках и ярмарках. Ограничено передвижение в маршрутках до 10 человек. Передвижение людей в большом количестве будут контролировать правоохранительные органы.

Важно, что аптеки, банки, продуктовые магазины, АЗС будут работать и в дальнейшем.

Также в «Укрпочту» и «Новую почту» будут направлены обращения об ограничении нахождения в этих помещениях не более 3-4 посетителей одновременно.

Жители области 65 лет будут находиться под регулярным наблюдением работников служб социальной защиты.

«Только жесткий контроль позволит удержать ситуацию в области, — отметил Сергей Гайдай. — К перевозчикам и предприятиям торговли, которые будут поднимать цены в этот период, будут приняты меры в соответствии с украинским законодательством ».

Он акцентировал, что сейчас больницы обеспечиваются всеми необходимыми средствами защиты: