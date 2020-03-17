Утвержден историко-архитектурный опорный план города Старобельска

Старобельск — один из древнейших городов Слободской Украины, основанный в 1598-1600 годы. Город до сих пор сохранил своеобразное архитектурное лицо с характерными чертами купеческого ярмарочного городка.

Об этом сообщает пресс-служба Старобельской РГА

Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.07.2001 № 878 город Старобельск внесен в Список исторических населенных мест Украины. Согласно законодательству, это предполагает разработку научно-проектной документации — историко-архитектурного опорного плана населенного пункта, который является составной генерального плана исторических населенных мест.

Дом торговый (1908-1914 гг.) по ул. Руднева, памятник архитектуры

В августе 2019 историко-архитектурный опорный план был рассмотрен на заседании архитектурно-градостроительного совета облгосадминистрации. После корректировки и внесения изменений в соответствии с предложениями совета разработчику было рекомендовано предоставить проект опорного плана на соответствующее согласование и утверждение в Министерство культуры Украины.

Магазин и пекарня Авадзяна на углу современных улиц Центральной и И.Светличного. Фото нач. ХХ в

Приказом Министерства культуры Украины от 27.12.2019 № 972 согласованы и утверждены материалы научно-проектной документации «Историко-архитектурный опорный план города Старобельск Луганской области и Научно-проектная документация по определению границ и режимов использования зон охраны памятников и исторического ареала города Старобельск Луганской области » , разработанной Государственным предприятием« Всеукраинский научно-методический и опытно-информационный центр архитектурного наследия »г.. Киев на заказ исполнительного комитета Старобельского городского совета.

Здание пожарной части. Фото нач. 1920-х

Решением шестьдесят седьмой сессии седьмого созыва Старобельского городского совета от 30.01.2020 № 67/31 был утвержден Историко-архитектурный опорный план города. Это дает возможность использовать данную документацию по назначению.

Здание частной школы-пансиона Кожухова по современной ул. Слобожанский. Фото 1910-х гг.

На территории города установлен один исторический ареал. В соответствии с положениями статьи 1 Закона Украины «Об охране культурного наследия» историческим ареалом населенных мест считается часть населенного места, сохранившая объекты культурного наследия и связанные с ними план и форму застройки, которые происходят из предыдущих периодов развития, типичные для определенных культур или периодов развития.

Здание уездной земской управы (современные ул. Центральная и В.Садова). Фото 1911

Режимы использования территории в пределах исторического ареала города определяются режимами использования территорий зон охраны памятников, установленных на территории ареала.

Культурное наследие города представлено ​​памятниками (объектами) архитектуры, истории, монументального искусства и археологии. В общем, в городе на государственном учете находится 24 памятника местного значения: 18 памятников архитектуры, 4 памятника истории, 1 достопримечательность монументального искусства, 1 памятник истории и монументального искусства.

Историко-архитектурный опорный план обеспечит охрану и сохранение памятников культурного наследия, а также спасет город от хаотической застройки и уничтожения уникальной исторической среды.