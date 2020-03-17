Зеленский пообещал пенсионерам доплату в 1000 гривен: кому повезет

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал пенсионерам с маленькими пенсиями доплату в период карантина.

Об этом глава государства сказал 16 марта в своем видеообращении о предпринимаемых мерах для противодействия распространению коронавируса, передает Час Пик.

«Граждане, которые получают пенсию меньше 5000 гривен, должны получить доплату в размере 1000 гривен», — заявил Зеленский.

Президент также говорил об этой инициативе в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

«Я сегодня обратился к нашему правительству и мы уже это сделаем в ближайшие дни», — заверил Зеленский.

Как отметил премьер-министр Денис Шмигаль, правительство теперь должно посчитать, какая это сумма. По словам Зеленского, предварительно нужно 10 миллиардов гривен.