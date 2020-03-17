Рада приняла жесткий антикоронавирусный закон: детали

Верховная Рада на внеочередном заседании приняла закон №3219 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавируса. Соответствующий документ поддержали 344 народных депутата.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады Украины, сообщает Хвиля

Проект закона разработан с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19 среди населения Украины.

Закон предусматривает:

-проведение закупки товаров, работ и услуг, необходимых для борьбы с коронавирусом без применения процедур, предусмотренных Законом Украины «О публичных закупках», а также стопроцентную предоплату за такие товары, работы и услуги;

-освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19);

-контроль со стороны Кабинета Министров Украины по ценам на лекарственные средства, товары медицинского назначения и социально значимые товары;

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-возможность работы дома для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска;

-предоставление права владельцам меняться режимы работы органов, учреждений, предприятий, учреждений, организаций, в частности, приема и обслуживания физических и юридических лиц с обязательным информированием населения об этом через веб-сайты и другие коммуникационные средства;

-запрет на отмену действия справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица (на период карантина и на 30 дней после его отмены);

-запрет на привлечение к административной ответственности иностранцев и лиц без гражданства, которые не смогли выехать за пределы Украины или не смогли обратиться в территориальные органы/подразделений Государственной миграционной службы Украины с заявлением о продлении срока пребывания на территории Украины, в связи с введением карантинных мероприятий;

-отнесения юридического факта введения карантина в форс-мажорных обстоятельств;

-продление сроков получения и предоставления административных и других услуг;

-ряд мероприятий, направленных на защиту прав и интересов внутренне перемещенных лиц, недопущения прекращения предоставления жилищных субсидий, регистрации безработных и т.д.;



-запрет на проведение органами государственного надзора (контроля) плановых мероприятий по осуществлению государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности;

-установить дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, непосредственно занятых на работах по ликвидации заболевания среди людей с коронавирусной болезнью (COVID-19) в размере до 200 процентов, а также доплат отдельным категориям работников, обеспечивающих основные сферы жизнедеятельности;



-установление административной ответственности за нарушение санитарных норм и правил по предотвращению инфекционных заболеваний будет караться штрафом в размере 17-51 000 грн или арестом на срок до 6 месяцев/ограничением свободы на срок до 3 лет/лишением свободы на срок до 3 лет. Если эти же деяния повлекут смерть человека или иные тяжкие последствия — виновному грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.