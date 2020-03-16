Інформація про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон і припинення в них пішохідного сполучення

Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 13 березня 2020 року № 288-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення».

Тож, згідно з документом, на Луганщині тимчасовому закриттю підлягають наступні пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю — пішохідний (місцевий, пасажирський) у Міловому (Міловський район) та автомобільний/пішохідний (місцевий, пасажирський) у Сиротиному (Троїцький район).

До переліку пунктів пропуску через державний кордон, в яких тимчасово припинено пішохідне сполучення, увійшли автомобільний (вантажний, пасажирський) у Міловому (Міловський район), який є міждержавним, а також міжнародні автомобільні (обидва – вантажні, пасажирські) у Просяному (Марківський район) та Танюшівці (Новопсковський район).

У розпорядженні Уряду, зокрема, наголошено: «1. Тимчасово закрити пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю за переліком згідно з додатком 1.

2. Тимчасово припинити пішохідне сполучення у пунктах пропуску через державний кордон за переліком згідно з додатком 2.

3. Міністерству закордонних справ довести до відома іноземних дипломатичних представництв в Україні, а також закордонних дипломатичних установ України інформацію про тимчасове закриття та припинення пішохідного сполучення через пункти пропуску та пункти контролю, зазначені у додатках 1 і 2.

4. Міністерству охорони здоров’я разом з Адміністрацією Державної прикордонної служби після усунення обставин, що призвели до тимчасового закриття пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю, внести на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції щодо відновлення діяльності в таких пунктах пропуску та пунктах контролю».