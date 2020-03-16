КПВВ «Станиця Луганська» закривається на два тижні. Верифікація буде відтермінована

З 16 березня за наказом Командувача об’єднаних сил на контрольних пунктах в’їзду-виїзду з тимчасово окупованих частин Луганської та Донецької областей на два тижні забороняється перетин КПВВ в обох напрямках.

Вийняток щодо повернення на українську частину робиться тільки для громадян, які мають постійну реєстрацію на підконтрольній Україні території.

Пропуск на тимчасово окуповані регіони тільки для громадян, які там проживають.

«Піти на такі жорсткі міри змушують обставини: щоденно тільки КПВВ «Станиця Луганська» перетинають близько 15 тис.осіб. Тож загроза занесення та поширення коронавірусу з непідконтрольних територій надвисока. Завдяки вжитим заходам безпеки, нам вдається утримувати ситуацію під контролем – жодного випадку захворювання на COVID-19 в області не зафіксовано», – прокоментував закриття КПВВ очільник області Сергій Гайдай.

Він наголосив, що громадянам, які мали пройти верифікацію в органах соціального захисту у цей період, не варто хвилюватись – її термін буде подовжено. Соціальні та пенсійні виплати припинятись не будуть.

Варто нагадати, Кабінетом Міністрів України прийнято розпорядження від 13 березня 2020 року № 288-р «Про тимчасове закриття деяких пунктів пропуску через державний кордон та пунктів контролю і припинення в них пішохідного сполучення».

Тож, згідно з документом, на Луганщині тимчасовому закриттю підлягають наступні пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю — пішохідний (місцевий, пасажирський) у Міловому (Міловський район) та автомобільний/пішохідний (місцевий, пасажирський) у Сиротиному (Троїцький район).

До переліку пунктів пропуску через державний кордон, в яких тимчасово припинено пішохідне сполучення, увійшли автомобільний (вантажний, пасажирський) у Міловому (Міловський район), який є міждержавним, а також міжнародні автомобільні (обидва – вантажні, пасажирські) у Просяному (Марківський район) та Танюшівці (Новопсковський район).