Для української армії зібрали понад 36 мільйонів

За січень-лютий 2020 року надходження військового збору склали 36,2 млн гривень. Це на 5,4 млн гривень (або на 17,7 %) більше надходжень січня-лютого 2019 року.

Нагадаємо, що військовий збір запроваджено з серпня 2014 року, його ставка складає 1,5 % від об’єкта оподаткування. Платниками військового збору є фізичні особи – резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування військового збору до бюджету є роботодавці, які нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

За інформацією Головного управління ДПС у Луганській області