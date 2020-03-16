Цьогоріч на Луганщині видано понад 13 тисяч витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення

Від початку 2020 року територіальні структурні підрозділи Головного управління Держгеокадастру у Луганській області на підставі заяв, отриманих від фізичних та юридичних осіб, сільськогосподарських товариств та фермерських господарств, сформували 13380 витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення.

Найбільше таких документів видано щодо ділянок, розташованих у Старобільському (2773) та Кремінському (1937) районах Луганської області.

На Луганщині громадяни надають перевагу зверненням онлайн. А саме 11634 (87 %) витягів від загальної кількості видано у такий спосіб. 1746 (13 %) – через Центри надання адміністративних послуг.