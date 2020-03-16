На Луганщині поліція постійно перевіряє сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах

Так, тільки у Кремінському районі проживають 142 сім’ї, які перебувають на обліку, як сім’ї, що опинилися в складних життєвих обставинах. В даних сім’ях проживають 328 дітей.

Протягом січня-лютого проведено сумісні перевірки поліції з представниками служби у справах дітей при Кремінській РДА та Кремінського районного центра соціальних служб сім’ї дітей та молоді, всіх сімей цієї категорії. Під час перевірок виявлено 9 фактів не виконання батьками батьківських обов’язків. За кожним фактом складено адміністративні протоколи, які направлені в суд для розгляду. З даними батьками продовжено проведення профілактичної роботи.

Сумісні рейди поліції та представників органів виконавчої влади по відвідуванню цих сімей проводяться щотижня.

Протягом 2020 року Кремінським відділом поліції до органів виконавчої влади та освітніх закладів направлено 38 подань щодо необхідності вжиття заходів по наданню допомоги задля подолання причин внаслідок яких в цих сім’ях страждають діти. Крім того, Кремінські поліцейські за допомогою волонтерів надають матеріальну гуманітарну допомогу (збирають одяг, солодощі, фрукти) малозабезпеченим сім’ям, в яких мешкають діти, та дітям, що проживають в Кремінській обласній школі-інтернат.

Ця робота не припиняється, ювенальні поліцейські регулярно контролюють такі родини та вживають все від них залежне, щоб допомогти цим батькам виховати здорових дітей.

Відділ комунікації поліції Луганської області