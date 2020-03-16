У травні розпочнеться конкурс творчих робіт «Мій рідний край – Луганщина» серед дітей та молоді області

З 15 травня по 19 червня 2020 року відбуватиметься щорічний обласний конкурс творчих робіт «Мій рідний край – Луганщина» серед дітей та молоді Луганської області.

Мета Конкурсу – вивчення історичної, культурної та духовної спадщини Луганської області.

До участі запрошуються учні 5-11 класів закладів загальної середньої освіти, учні закладів позашкільної освіти, закладів професійної (професійно-технічної) освіти Луганської області.

Учасники повинні подати до Оргкомітету заповнену заявку та конкурсні роботи в друкованому варіанті та на цифровому носії (USB-накопичувачі або CD-диски). Заявка подається особисто або поштою Луганському обласному центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства за адресою: вулиця Донецька, будинок 1, місто Сєвєродонецьк, Луганська область 93400 та на електронну адресу: locdutk2017@ukr.net до 15 травня 2020 року за поштовим штемпелем.

Роботи приймаються виконані колективно або індивідуально.

Положення про Конкурс можна знайти на сайті Луганського обласного центру дитячо-юнацького туризму і краєзнавства за посиланням https://locdutk.lg.ua.