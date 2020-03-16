На Луганщині поліцейські встановили місцезнаходження та повернули додому двох неповнолітніх братів

Вчора, 14 березня, до Станично-Луганського відділу поліції зателефонувала 43-річної жінки, яка повідомила, що її 16-ти та 14-ти річні сини ще 10 березня пішли гуляти та до дому не повернулися.

На пошуки неповнолітніх був піднятий весь особовий склад місцевого відділу поліції та бійці батальйону «Луганськ-1». Під час відпрацювання знайомих хлопців поліцейські знайшли їх за місцем мешкання знайомої.

Жертвами злочинів хлопці не стали. Після проведення профілактичної бесіди їх передали матері.

Відділ комунікації поліції Луганської області