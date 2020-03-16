Реєстрація на основну сесію ЗНО-2020 завершується через тиждень. Луганщина – у лідерах

Загалом для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні і державній підсумковій атестації зареєстровано 289 558 осіб, які обрали 951 314 тестувань.

Реєстрація для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні триває до 24 березня 2020 року.

Наразі серед випускників закладів загальної середньої освіти 2020 року на Луганщині зареєструвалися 92,7 % від очікуваної кількості осіб. Це третій показник після Полтавської та Харківської областей.

Серед учнів закладів професійної освіти цей показник складає 94,4 %. Більше тільки в Кіровоградській області.

Серед студентів закладів вищої освіти – 96,2 %. Краще лише на Полтавщині – 100 %.

Слід пам’ятати, що підтвердженням факту реєстрації для участі в ЗНО є Сертифікат, який особа отримає в індивідуальному конверті разом з реєстраційним повідомленням.

Ці документи надсилатимуть учням, які складають ДПА у формі ЗНО, до закладу освіти, у якому вони навчаються. Іншим категоріям осіб – на адресу, вказану під час реєстрації.

Усунути причини відмови в реєстрації або внести зміни до персональних даних можна до 24 березня 2020 року.

За матеріалами Українського центру оцінювання якості освіти