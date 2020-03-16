У місті Лисичанську поліція встановила та затримала чоловіка, який вистрілив продавчині магазину у живіт

Жінку госпіталізовано до лікарні. Злочинця встановлено та затримано. Зброю вилучено.

15 березня, о 18.50 до поліції надійшло повідомлення про те, що у м. Лисичанськ в магазині «Світанок», що на кварталі Центральному, невідомий чоловік у масці вистрілив з пістолета продавчині у живіт і втік.

Негайно, начальником ГУНП була введена спеціальна поліцейська операція, проведено комплекс слідчо-оперативних заходів. За короткий проміжок часу оперативники встановили особистість та місце знаходження злочинця.

Бійці спецпідрозділу КОРД затримали чоловіка. Зброю вилучено. Ним виявився місцевий мешканець.

Наразі на місці події продовжується проведення першочергових слідчо-оперативних дій.

Відділ комунікації поліції Луганської області