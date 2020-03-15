Штаб ООС: На КПВВ вводятся дополнительные временные ограничения относительно пересечения линии разграничения

С целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной короновирусом SARS-CoV-2 с 00.00 16 марта 2020 до 3 апреля 2020 вводятся дополнительные временные ограничения на пересечение линии разграничения с временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

С указанного времени будет приостановлен пропуск с временно оккупированных территорий лиц, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, а также иностранцев и лиц без гражданства, не имеющих постоянной регистрации места жительства на подконтрольной правительству Украины территории. При этом, пропуск указанной категории лиц в обратном направлении будет осуществляться без ограничений.

В то же время, прекращается пропуск лиц с постоянной регистрацией места жительства на подконтрольной правительству Украины территории, в том числе иностранцев и лиц без гражданства, имеющие постоянную регистрацию места жительства на подконтрольной правительству Украины территории через линию разграничения на временно оккупированных территориях. В обратном направлении пропуск данных лиц будет происходить без ограничений.

Просим учесть данную информацию при планировании своих поездок, добавили в пресс-центре.