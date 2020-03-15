«Это не прямые переговоры, но…» — Лана Зеркаль прервала молчание о сделке Ермака-Козака по Донбассу

Нашумевшее соглашение, которое 11 марта в Минске глава ОП Украины Андрей Ермак подписал с замглавы АП РФ Дмитрием Козаком, не приведет к прямым переговорам с «Л/ДНР», как того опасаются украинцы.

Об этом в Facebook написала бывшая замминистра иностранных дел Украины Лана Зеркаль, передает Диалог

«Создание Консультативного совета — это не прямые переговоры. Однако это уже серьезное лакмусовое испытание для украинского общества о его готовности принять превращение России из агрессора в наблюдателя или еще более лицемерного посредника», — рассказала Зеркаль.

Она отметила, что Кремль с 2014 года последовательно навязывает Украине и миру миф о «нас там нет» и «поймай нас, если можешь». До сих пор властям РФ это не удавалось. Более того, Украине удалось доказать непосредственное участие армии РФ в войне на Донбассе как минимум с июля 2014 года.

Именно из-за этого Россия и настаивает на прямых переговорах Киева со своими марионетками «Л/ДНР». Это позволит РФ избежать статуса стороны конфликта, агрессора.

Зеркаль предупредила, что такие уступки не приведут к прекращению войны на Донбассе. Вместо этого они «цементируют» логику Кремля о «внутреннем конфликте» на Донбассе и позволят ему избежать ответственности за преступления на украинской земле.