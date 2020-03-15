На Луганщине ночью прогнозируют морозы

Сегодня, 15 марта, в Луганской области переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12, порывы 15-20 м / с. Температура днем 1-6 0 тепла.

Об этом сообщает областной центр по гидрометеорологии.

по городу Северодонецк

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 3-5 0 мороза, днем 2-4 0 тепла.

по городу Луганск

Переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12, порывы 15-20 м / с. Температура ночью 1-3 0 мороза, днем 3-5 0 тепла.

Прогноз погоды на 16 марта — 19 марта 2020

16.03 Переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м / с. Температура ночью 2-7 0 мороза, днем 2-7 0 тепла.

17.03 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 2-7 0 мороза, днем 5-10 0 тепла.

18.03 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 3-8 м / с. Температура ночью 0-5 0 мороза, днем 7-12 0 тепла.

19.03 Переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный, 9-14 м / с. Температура ночью от 2 0 тепла до 3 0 мороза, днем 7-12 0 тепла