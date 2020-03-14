Луганщина: список пунктов пропуска и пунктов контроля, которые временно закрываются на госгранице

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Украинское правительство приняло изменения относительно функционирования пунктов пропуска на государственной границе.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов на своей странице в соцсети.

«- с 00 ч. 00 мин. 17 марта (вторник) до 3 апреля Украина закрывает международное регулярное пассажирское сообщение.

с 00 ч. 00 мин. 16 марта (понедельник) до 3 апреля Украина временно запрещает иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию.

  • исключение:
  •  лица, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Украины;
  •  являющиеся супругами или детьми граждан Украины;
  •  водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств;
  •  члены экипажей;
  •  представители официальных международных миссий, диппредставительств, организаций и члены их семей.

— с 00 ч. 00 мин. 16 марта (понедельник) Украина приостанавливает работу 107 пунктов пропуска и пунктов контроля на государственной границе. На ряде других пунктов приостанавливается пешеходное сообщение.
Украинцы, которые не успеют вернуться домой до 17 марта, могут контактировать с нашими посольствами и консульствами за рубежом. Министерство иностранных дел рекомендует найти страницу посольства или консульства Украины в стране пребывания, найти адрес электронной почты или ссылки на страницы в соцсетях — и написать письмо / сообщение. Отвечают круглосуточно: и на выходных, и вечером, и ночью.
Телефон горячей линии МИД:
+38 (044) 238-16-57
Рабочий мейл: cons_or@mfa.gov.ua», — сообщил Максим Нефедов.

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Вместе с тем, как сообщают в Государственной пограничной службе Украины, на границе с каждой смежной страной будет работать необходимое количество пунктов пропуска.

Как отметил во время брифинга в Кабинете Министров Украины Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко для закрытия выбраны такие пункты пропуска, где нет интенсивного движения пассажиров.

«На границе с каждой смежной страной будет работать необходимое количество пунктов пропуска и этого будет достаточно, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции», — сказал Сергей Дейнеко.

Такие меры введены с целью предотвращения угрозы занесения и распространения на территории Украины особо опасной инфекционной болезни COVID-19 и в соответствии с Положением о пунктах пропуска через государственную границу и пункты контроля.

Добавим, что, учитывая возможное увеличение пассажиро-транспортного потока в пунктах пропуска, которые продолжают работу, Госпогранслужба усилит смены пограничных нарядов и осуществит перераспределение имеющихся ресурсов, технических средств и средств защиты. Одновременно будет предусмотрено усиление пунктов пропуска, в которых прекращается движение — учитывая все возможные сопутствующие риски.

Таким образом, в Перечень пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля, которые подлежат временному закрытию в Луганской области попали:

Меловое, Меловской район (№443100)

Вид сообщения — пешеходный

Характер перевозок — пассажирский

Категория пункта пропуска, пункта контроля — местный

Сиротино, Троицкий район (№442300)

Вид сообщения — пешеходный, автомобильный

Характер перевозок — пассажирский

Категория пункта пропуска, пункта контроля — местный

В Перечень пунктов пропуска через государственную границу, в которых временно ограничено пешеходное движение в Луганской области вошли:

Меловое, Меловской район (№441000):

Вид сообщения — автомобильный

Характер перевозок — грузовой, пассажирский

Категория пункта пропуска — межгосударственный

Просяное, Марковский район (№440900):

Вид сообщения — автомобильный

Характер перевозок — грузовой, пассажирский

Категория пункта пропуска — международный

Танюшевка, Новопсковский район (№441200):

Вид сообщения — автомобильный

Характер перевозок — грузовой, пассажирский

Категория пункта пропуска — международный

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