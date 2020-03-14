Луганщина: список пунктов пропуска и пунктов контроля, которые временно закрываются на госгранице

Украинское правительство приняло изменения относительно функционирования пунктов пропуска на государственной границе.

Об этом сообщил глава Государственной таможенной службы Украины Максим Нефедов на своей странице в соцсети.

«- с 00 ч. 00 мин. 17 марта (вторник) до 3 апреля Украина закрывает международное регулярное пассажирское сообщение.

с 00 ч. 00 мин. 16 марта (понедельник) до 3 апреля Украина временно запрещает иностранцам и лицам без гражданства въезд на территорию.



исключение:

лица, имеющие право на постоянное или временное проживание на территории Украины;

являющиеся супругами или детьми граждан Украины;

водители и обслуживающий персонал грузовых транспортных средств;

члены экипажей;

представители официальных международных миссий, диппредставительств, организаций и члены их семей.

— с 00 ч. 00 мин. 16 марта (понедельник) Украина приостанавливает работу 107 пунктов пропуска и пунктов контроля на государственной границе. На ряде других пунктов приостанавливается пешеходное сообщение.

Украинцы, которые не успеют вернуться домой до 17 марта, могут контактировать с нашими посольствами и консульствами за рубежом. Министерство иностранных дел рекомендует найти страницу посольства или консульства Украины в стране пребывания, найти адрес электронной почты или ссылки на страницы в соцсетях — и написать письмо / сообщение. Отвечают круглосуточно: и на выходных, и вечером, и ночью.

Телефон горячей линии МИД:

+38 (044) 238-16-57

Рабочий мейл: cons_or@mfa.gov.ua», — сообщил Максим Нефедов.

Вместе с тем, как сообщают в Государственной пограничной службе Украины, на границе с каждой смежной страной будет работать необходимое количество пунктов пропуска.

Как отметил во время брифинга в Кабинете Министров Украины Председатель Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко для закрытия выбраны такие пункты пропуска, где нет интенсивного движения пассажиров.

«На границе с каждой смежной страной будет работать необходимое количество пунктов пропуска и этого будет достаточно, чтобы обеспечить стабильные пропускные операции», — сказал Сергей Дейнеко.

Такие меры введены с целью предотвращения угрозы занесения и распространения на территории Украины особо опасной инфекционной болезни COVID-19 и в соответствии с Положением о пунктах пропуска через государственную границу и пункты контроля.

Добавим, что, учитывая возможное увеличение пассажиро-транспортного потока в пунктах пропуска, которые продолжают работу, Госпогранслужба усилит смены пограничных нарядов и осуществит перераспределение имеющихся ресурсов, технических средств и средств защиты. Одновременно будет предусмотрено усиление пунктов пропуска, в которых прекращается движение — учитывая все возможные сопутствующие риски.

Таким образом, в Перечень пунктов пропуска через государственную границу и пунктов контроля, которые подлежат временному закрытию в Луганской области попали:

Меловое, Меловской район (№443100)

Вид сообщения — пешеходный

Характер перевозок — пассажирский

Категория пункта пропуска, пункта контроля — местный

Сиротино, Троицкий район (№442300)

Вид сообщения — пешеходный, автомобильный

Характер перевозок — пассажирский

Категория пункта пропуска, пункта контроля — местный

В Перечень пунктов пропуска через государственную границу, в которых временно ограничено пешеходное движение в Луганской области вошли:

Меловое, Меловской район (№441000):

Вид сообщения — автомобильный

Характер перевозок — грузовой, пассажирский

Категория пункта пропуска — межгосударственный

Просяное, Марковский район (№440900):

Вид сообщения — автомобильный

Характер перевозок — грузовой, пассажирский

Категория пункта пропуска — международный

Танюшевка, Новопсковский район (№441200):

Вид сообщения — автомобильный

Характер перевозок — грузовой, пассажирский

Категория пункта пропуска — международный