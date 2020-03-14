В Лисичанске на Горе Попова очередное жуткое ДТП: есть жертвы. ФОТО

Сегодня, около 16 часов, на улице Гора Попова у грузового автомобиля Урал 4320 отказали тормоза, в результате чего грузовик столкнулся с автомобилем ВАЗ 2108, который двигался во встречном направлении. Водитель грузовика съехал с дороги и врезался в столб троллейбусного сообщения.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области.

По предварительной информации, в результате ДТП водители и пассажиры обоих транспортных средств получили многочисленные травмы, один из пассажиров грузовика получил ряд телесных повреждений, которые оказались несовместимы с жизнью.

Патрульные оказали помощь спасателям, охраняли место происшествия, и регулировали дорожное движение до приезда следственно-оперативной группы, которая детально устанавливать обстоятельства происшествия.

Стоит отметить, что за последнее время в этом месте уже неоднократно фиксировались дорожно-транспортные происшествия.