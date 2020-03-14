Толока в Новопсковской ОТГ: убрали мусор и высадили акации к источнику «Солёнка». ФОТО

В пятницу, 13 марта, отдел ЖКХ, отдел образования и весь аппарат Новопсковского поселкового совета открыли сезон толоки в Новопсковской громаде.

Об этом сообщает пресс-служба ОТГ.

«Собрали весь мусора от пляжа в до Солёнки. Высадили вдоль дороги к термальному сероводородному источнику 40 акаций», — сказано в сообщении.

В ОТГ также напомнили: «Чисто не там, где убирают. Чисто там, где не мусорят!»

Кстати, источник целебной минеральной воды, который в народе называют «солёнка» находится между пгт Новопсков и с.Осиново:

«Это вода, которую ученые определяют как хлоридно-натриевую, по химическому составу близка к источникам Миргорода, Трускавца, Моршина. Она имеет значительные лечебные свойства, поэтому недаром в свое время на базе этих источников был построен санаторий «Жемчужина». Но мало кто задумывается, что это вода — остатки исчезнувшего в давние времена моря, которое пробилось на поверхность земли сквозь толщу различных пород. Натриево-хлоридная вода оздоравливает, очищает, бодрит организм. В этом источнике вода содержит сероводород, которая успешно используется для лечения внешних болезней — радикулит, остеохондроз, кожные заболевания» .