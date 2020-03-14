В Доме культуры города Счастья открыли пространство для мероприятий

11 марта в городе Счастье в местном Доме культуры открыли после ремонта помещение для проведения различных мероприятий. Необходимые для работ строительные материалы были переданы при содействии Гуманитарной миссии «Пролиска» и финансовой поддержке UNHCR Ukraine — Агентство ООН по делам беженцев в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба гуманитарной миссии.

«С просьбой помочь отремонтировать помещение, где можно было бы проводить мероприятия для детей, а также собираться представителям громады, волонтерам, к нам обратился директор Дома культуры, — рассказал координатор гуманитарного центра Пролиска — Счастье Артем Ярошенко. — Надеемся, что теперь благодаря этому пространству в нашем городе стартуют и будут реализованы новые интересные проекты».

Ремонт в комнате, где раньше была оборудована хоровая, сотрудники Дома культуры, сделали сами, без привлечения подрядных организаций. По словам завхоза Валентины Пеньковой, в этой комнате заменили все кроме окон и дверей — стены обшили гипсокартоном, сделали натяжной потолок, на пол постелили ламинат. Кроме того, приобрели мебель и плазменный телевизор.

«Можно сказать, что все сделано с нуля. В октябре 2014 года в нашем малом зале проводилась свадьба. Вдруг слышим — что-то бабахнуло. Оказалось, что во дворе разорвалась 82-я мина. Вылетели окна и двери на первом этаже, а все стены были посечены осколками», — вспоминает заведующая хозяйством в Доме культуры Валентина Пенькова.

Елена Тимбай — заведующая библиотекой для детей и представитель волонтерского движения «Щастя гуртом» — говорит: в читальном зале тесно, чтобы проводить мероприятия с детьми, а желающих занять малый зал — слишком много. Теперь, после ремонта комнаты, появилась альтернатива.