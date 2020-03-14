Правительство еще не приняло решение об ограничении пересечения КПВВ на Донбассе

Кабинет министров пока не принял решение относительно запрета на пересечение КПВВ на Донбассе.

Об этом сказал глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, передает РБК-Украина.

«По линии разграничения (относительно пересечения КПВВ на Донбассе — ред.) решение еще на стадии решения. Еще пока нет решения», — заявил Дейнеко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров сегодня примет решение о закрытии на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта.

Как сообщало РБК-Украина, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Кроме того, с 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта полностью прекращается авиасообщение и пассажирские перевозки.