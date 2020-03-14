Правительство еще не приняло решение об ограничении пересечения КПВВ на Донбассе

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Кабинет министров пока не принял решение относительно запрета на пересечение КПВВ на Донбассе.

Об этом сказал глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко, передает РБК-Украина.

«По линии разграничения (относительно пересечения КПВВ на Донбассе — ред.) решение еще на стадии решения. Еще пока нет решения», — заявил Дейнеко.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Кабинет министров сегодня примет решение о закрытии на две недели пунктов пропуска через границу для регулярного пассажирского сообщения с 17 марта.

Как сообщало РБК-Украина, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Кроме того, с 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 17 марта полностью прекращается авиасообщение и пассажирские перевозки.

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