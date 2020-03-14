На Луганщине водитель рейсового автобуса не справился с управлением и заехал в кювет

14 марта в 5:14 на пункт связи 23-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области поступило сообщение, что на автодороге Т1307 «Марковка — Старобельск» близ села Лесная Поляна Марковского района водитель рейсового автобуса не справился с управлением , съехал в кювет и не может продолжить движение. В автобусе находилось 30 пассажиров.

Об этом сообщили в областном спасательном ведомстве

По прибытию к месту вызова, спасатели провели работу по расчистке деревьев, кустарников и освобождения колес для дальнейшей буксировки.

Также задействовано специальную технику Марковского райавтодора. С помощью автогрейдера автобус отбуксирован на твердый участок дороги.

От ГСЧС Луганщины привлечено 2 единицы техники и 7 человек личного состава.