Боевики на просьбу перейти в другую камеру указывали на деревянный гроб: медик рассказала о страшных пытках в плену НВФ «ЛНР»

Благотворительный фонд «Повернись живим» опубликовал историю плена легендарного медика батальона «Айдар» Татьяны Борисенко. В застенках боевиков «ЛНР» она провела 24 дня и пережила зверские пытки.

5 сентября 2014 года НВФ устроили засаду, в которой погибли 38 айдаровцев. Татьяна Борисенко, которая была медиком, договорилась с комбатом, что пойдет забирать тела погибших, тем более, что боевики «ЛНР» настаивали на том, что эвакуировать тела убитых украинских добровольцев могут только женщины-медики.

«На блокпосту вблизи Веселой Горы ее встретили чеченцы, которые позвонили в уже оккупированный Луганска. Результатом стала договоренность, что в 15:00 состоится обмен, при условии, что украинцев приедут забирать только женщины-медики. Татьяна передала информацию в штаб, взяла с собой 20 мешков для тел, которые, по сообщению боевиков, должно было хватить. Однако вместе с Татьяной к посту пошел капеллан», — сказано в сообщении.

Однако, боевики договоренности не собиралась выполнять. Татьяну и капеллана избили, одели на них мешки и затолкали в кузов машины. А привезли в морг.

«Сначала медик сидела в подвале с другими пленными: один за другим их выводили на допросы, и коридорами разлетались только громкие крики. Потом забрали и Татьяну. Долго били, сломали нос, сильно забили голову, порвали вещи. Били каждые два часа. Боевики нагло бросались фразами, что «айдаровцев живыми не оставляют». Позже ее и еще 12 пленных забрали и отвезли в другое место. Там, по мнению Татьяны, допрос вели люди из ФСБ или ГРУ: чтобы убедиться, что она медик, новые палачи ставили профессиональные медицинские вопросы. А еще они интересовались грузинами в украинских подразделениях», — сказано в тексте.

В плену Татьяна провела 24 дня.

«Сначала ее вообще не кормили. Медик пила грязную воду из канистр, в туалет ходила под себя там, где сидела, и только поздно ночью или рано утром всех пленников выводили к вырытым в поле ямам. А еще однажды приехали чеченцы: они принуждали женщину к сексу, угрожая, что в случае отказа расстреляют наших бойцов. Как-то Татьяна решилась попросить другую камеру, на что в ответ ей ткнули пальцем на деревянный гроб: «Вот эту можем предложить»», — рассказывают в фонде.

Татьяна говорит, что боевики хотели сломать ее психику:

«Из нас пытались сделать животных … Хотели растоптать наше достоинство. Но нас не сломаешь. Хотя иногда уже и хотелось пулю в сердце — только бы не видеть этого ужаса вокруг ».

2 октября 2014-го в Станице-Луганской состоялся обмен, в который Татьяна уже потеряла веру. На территории Украины «мама Таня», как потом ее стали называть ребята из Айдара и 128-й бригады, развернула флаг Украины, который украшали подписи бойцов, которые оставались в плену. Это помогло некоторым семьям узнать, что их сыновья еще живы.

«О пленных, которые прошли настоящий ад, пишут мало …» — склоняет голову «мама Таня».