Резников: Не путайте сокращение ОРДЛО с «ДНР» и «ЛНР». Это абсолютно разные вещи

Отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и «Л-ДНР» – это абсолютно разные вещи.

Об этом 13 марта в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передают «Донецкие новости».

«Прошу не путать сокращение ОРДЛО с «ДНР» и «ЛНР». Это абсолютно разные вещи… «ДНР» и «ЛНР» судами Украины признаны террористическими организациями. ОРДЛО же – это сокращенное название термина, который используется в Минских соглашениях», – подчеркнул Резников.

Он напомнил, что в состав Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске входят представители ОБСЕ, Украины и России. «А рядом сидят так называемые «приглашенные» от Луганска и Донецка. И подписи на Минских соглашениях стоят не трех представителей, а пяти – Украины, ОБСЕ, России, а ниже двух представителей ОРДЛО», – сказал вице-премьер.

«В пункте 11 Минских соглашениях четко сказано, что вопросы децентрализации, изменений в Конституцию Украины, особенностей органов местного самоуправления ОРДЛО должны быть согласованы и приняты в консультациях с представителями ОРДЛО… Поэтому единственный инструмент – проводить консультации с представителями ОРДЛО», – продолжил Резников.

В этом связи он акцентировал, что украинская сторона в Минске ведет переговоры не с «Л-ДНР», а с представителями ОРДЛО.

«Например, Ирина Геращенко, которая отдала Минскому процессу много времени и часть своей души, знает, что она вела переговоры не только с представителями России или ОБСЕ, она вела переговоры с представителями ОРДЛО – для того, чтобы забрать наших узников, пленных и привезти их назад», – пояснил вице-премьер.

Также Резников констатировал, что Минские соглашения требуют пересмотра и модернизации:

«Мне, как юристу, не нравится текст Минских соглашений. Но когда они принимались, других вариантов не было. И один из пунктов, что сначала выборы, а потом – граница, я не поддерживаю. Я считаю, что Минские соглашения должны быть пересмотрены и модернизированы».

Как вариант модернизации – создание при политической рабочей группе ТКГ Консультационного совета с участием представителей неподконтрольного Донбасса. Это, по мнению Резникова, позволит выполнить пункты Минских соглашений в плане консультаций и согласования с представителями ОРДЛО.