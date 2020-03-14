В ОРЛО сепаратисты из-за угрозы коронавируса ввели «режим повышенной готовности» и ряд ограничений

Так называемый главарь «ЛНР» Леонид Пасечник в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 своим «указом» ввел на временно неподконтрольной территории Луганщины «режим повышенной готовности».
Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.
Так, сепаратисты вводят следующие ограничения (далее цитаты):
- «лица, прибывшие из Китая, Испании, Италии, Ирана, Южной Кореи, Франции, ФРГ, а также других государств с неблагополучной эпидемиологической ситуацией с COVID-19, обязаны обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения. На период прохождения самоизоляции запрещается посещать работу, учебу, следует минимизировать посещение общественных мест».
- «при этом лица, посещавшие страны, где зарегистрированы случаи COVID-19, обязаны сообщать на горячую линию так называемого «Минздрава» о своем возвращении, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию. Данные лица, в случае появления первых респираторных симптомов вируса, обязаны незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций»
- «запрещается въезд на территорию ЛНР граждан с повышенной температурой тела и респираторными симптомами, прибывающих с Украины и не имеющих регистрации в ЛНР».
- «Все работодатели обязаны обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой».
- «Запрещается проведение массовых мероприятий в учреждениях образования, а в случае необходимости, при повышении уровня инфекционной заболеваемости, учебный процесс будет приостановлен.
- «Также на срок до 31 марта запрещается проведение массовых мероприятий с числом участников более 50 человек»