В ОРЛО сепаратисты из-за угрозы коронавируса ввели «режим повышенной готовности» и ряд ограничений

Так называемый главарь «ЛНР» Леонид Пасечник в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 своим «указом» ввел на временно неподконтрольной территории Луганщины «режим повышенной готовности».

Об этом сообщают сепаратистские ресурсы.

Так, сепаратисты вводят следующие ограничения (далее цитаты):