Данилов: Украина ужесточит порядок пересечения линии разграничения на Донбассе, чтобы избежать распространения коронавируса

Украина введет жесткие ограничительные меры по порядку пересечения линии разграничения на Донбассе для предотвращения распространения коронавируса в Украине, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

Об этом передает Интерфакс-Украина

«У нас сегодня было заседание Совета национальной безопасности и обороны. Мы приняли ограничительные меры по порядку пересечения линии разграничения. Я могу сказать, что мы приняли довольно жесткие меры, но они являются крайне необходимыми в такой ситуации, в какой мы с вами сегодня находимся», — сказал он в эфире программы «Подробности недели»

Данилов подчеркнул, что жители этих территорий являются украинцами, и в случае обращения за помощью в Украине, «они обязательно эту помощь получат».