«Это форс-мажор»: в Кабмине анонсировали изменения для пенсионеров ОРДЛО

Украинцам, проживающим в ОРДЛО в связи с коронавирусом не нужно будет подтверждать статус временно перемещенных лиц, при этом пенсионные выплаты будут поступать без перебоев.

Об этом в эфире «Свободы Слова с Савиком Шустером» заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает ДонПресс

Как отметил чиновник, Кабмин 14 марта проведет заседание, посвященное борьбе с коронавирусом. В процессе мероприятия члены правительства намерены внести изменения в механизм получения пенсий людям, проживающим в ОРДЛО.

Резников уточнил, что пенсионеры, которым нужно каждые 60 дней пересекать пункты пропуска и подтверждать свою регистрацию, смогут этого пока не делать во избежание риска заражения: