«Это форс-мажор»: в Кабмине анонсировали изменения для пенсионеров ОРДЛО

Украинцам, проживающим в ОРДЛО в связи с коронавирусом не нужно будет подтверждать статус временно перемещенных лиц, при этом пенсионные выплаты будут поступать без перебоев.
Об этом в эфире «Свободы Слова с Савиком Шустером» заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, передает ДонПресс
Как отметил чиновник, Кабмин 14 марта проведет заседание, посвященное борьбе с коронавирусом. В процессе мероприятия члены правительства намерены внести изменения в механизм получения пенсий людям, проживающим в ОРДЛО.
Резников уточнил, что пенсионеры, которым нужно каждые 60 дней пересекать пункты пропуска и подтверждать свою регистрацию, смогут этого пока не делать во избежание риска заражения:
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«Мы готовим от министерства реинтеграции временно оккупированных территорий изменения в пакет документов. Будет считаться, что это форс-мажор и временно это требование будет перенесено. Это уменьшит очереди на КПВВ, чтобы они там не стояли, не рисковали сами и не подвергали риску остальное население Украины».