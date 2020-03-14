Ермак рассказал, к чему может привести выход из Минских соглашений

Глава офиса президента Андрей Ермак рассказал, почему украинская сторона не может в одностороннем порядке выйти из Минских договоренностей

Об этом он заявил 13 марта в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» на телеканале «Украина», информирует «ДС«.

По словам Ермака, Минские договоренности лежат в основе санкционным решений еропейских и других стран в отношении России.

«Это единственный документ (по урегулированию конфликта на Донбассе, — ред.), который на сегодня существует… Много вопросов к этому документу. Но он сегодня есть, его также поддержал Совет Безопасности. Он лежит в основе санкционной политики наших стран-партнеров. И многие из них очень часто нам говорят: «Если вы хотите выйти из Минска, если вы не собираетесь выполнять Минские договоренности — скажите. Но предупреждаем вас, что это будет иметь очень мощный результат относительно продления санкций», — сказал Ермак.

Он отметил, что в этих документах есть четкое условие — что Украина должна согласовать три документа новых законодательных актов с представителями оккупированных территорий.