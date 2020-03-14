«Вернитесь в рамки», — «слуги народа» пошли против сделки Ермака-Козака по Донбассу

Депутаты партии «Слуга народа» устроили «бунт» против новых договоренностей Офиса президента Украины и Кремля в лице Андрея Ермака и Дмитрия Козака по Донбассу. Нардепы Александр Ткаченко, Никита Потураев, Гео Лерос, Митя Гурин, Дмитрий Наталуха, Анастасия Красносельская, Егор Чернев и другие выступили в соцсетях с одинаковым заявлением, в котором осудили сделку.

Депутаты подчеркнули, что «разделяют обеспокоенность» общественности в связи заявлениями властей о «внутреннем конфликте» на Донбассе, а также о необходимости возобновления поставок воды в Крым, передает Диалог

Насторожила их и договоренность Ермака-Козака о прямом диалоге Киева со ставленниками Кремля в «Л/ДНР» через так называемый «Консультативный совет».

«Слуги народа» напомнили о существовании закона Украины под номером 2268, в котором четко прописано, что именно РФ осуществляет оккупацию районов Донецкой и Луганской областей. То есть, именно Россия осуществляет контроль за этими территориями посредством своих ставленников на местах.

«Украинское законодательство делает невозможным признание в какой-либо форме каких-либо органов власти так называемых «ЛНР», «ДНР», ОРДЛО и прочих», — заявили депутаты. Они подчеркнули, что переговоры о Донбассе должны осуществляться именно с РФ.

Нардепы отметили, что «Консультативный совет» не будет иметь права на принятие решений. Тем не менее, по их мнению, само существование данного органа идет вразрез не только с законодательством Украины, но и с официальной позицией по поводу ситуации на Донбассе. А она такова — РФ оккупировала Крым, Севастополь и территории Донбасса. Депутаты выразили опасение, что сделка Ермака-Козака может вылиться в снятие санкций РФ до того, как война будет прекращена.

«Кроме того, он (подход ОП — ред.) никак не решает безопасностную составляющую конфликта на Донбассе», — подчеркнули нардепы.

Они обратились к президенту Владимиру Зеленскому, чтобы его команда вместе с Трехсторонней контактной группой «вернулись в рамки» законодательства в вопросах Донбасса и не забывали о национальных интересах страны. Они также требуют, чтобы ТКГ регулярно согласовывала с парламентом все свои договоренности в Минске.