Тенденция настораживает: эксперт прокомментировал идею «консультативного совета» по Донбассу

Идея создания «консультативного совета», где диалог должен вестись между Украиной и представителями ОРДЛО, при этом Россия выведена на уровень наблюдателя, как Германия, Франция и ОБСЕ, может быть признаком опасных тенденций для Украины.

Такое мнение для «Главреда» высказал политический аналитик Александр Кочетков

Он считает, что сейчас РФ настойчиво продвигает два тезиса.

«Во-первых, Москва настаивает на признании конфликта на Донбассе внутренним украинским конфликтом, где РФ просто помогает его урегулировать. Она всячески пытается добиться того, чтобы ее агрессию против Украины воспринимали как внутренний конфликт. По международным стандартам, если происходит внутренний конфликт, то переговоры между враждующими частями одной страны нужно проводить при участии посредников: России, Франции, Германии — и любого другого.

Во-вторых, если действительно будет признано, что в Украине происходит внутренний конфликт, придется закреплять «особый статус» Донбасса в нашей Конституции, и затем это было трудно изменить или пересмотреть. И Россия этого очень хочет

Порошенко минскими договоренностям фактически признал эти тезисы и требования России, но дальше пытался просто не выполнять их. Зеленский не имеет такой возможности, потому признает «Минск» и вынужден его тем или иным образом выполнять», — рассказывает эксперт.

Александр Кочетков считает, что пока идея создания «консультативного совета» — не катастрофа, но имеет угрожающую тенденцию.

«Здесь важно, кто будет вести переговоры в этом совете со стороны Украины, какого уровня будут переговорщики. Ведь, если представители ОРДЛО будут общаться с господином Сивохо, то это не так уж и пугает. А вот если это будет более официальный уровень со стороны Украины, это будет серьезной уступкой требованиям России. А это уже опасно», — рассуждает эксперт.

Кочетков опасается, что сейчас в условиях пандемии коронавируса и карантина общественности трудно будет выразить свое несогласие с таким предложением.

«Но ситуацию может изменить другое дело … Если Украина сделала шаг навстречу России, теперь, соответственно, Россия должна сделать шаг навстречу Украине: либо согласовать дату следующей встречи в нормандском формате, или дать команду продолжить обмен незаконно удерживаемыми лицами и военнопленными и тому подобное. И, если Москва не сделает такого шага навстречу, это может повлиять на дальнейшее развитие событий», — отметил Александр Кочетков.

«Итак, решение о создании этого консультационного совета не является катастрофическим, но тенденция настораживает. Тем более, если рассматривать последние события в комплексе. Например, вместе с заявлением нового премьера Шмыгаля о том, что нужно поставлять воду в Крым, а это также является требованием России и станет шагом навстречу Москве с нашей стороны. А это, в конце концов, приведет к снятию санкции с России, ведь большинство из них введены именно из-за аннексии Крыма. Кроме того, есть информация о том, что в Офисе президента у некоторых есть мысли о том, можно ли и каким образом продвинуть изменение в Конституцию относительно «особого статуса» Донбасса, то есть об этом там думают и говорят. Если рассматривать все это вместе, то вырисовывается очень угрожающая тенденция, потому что постепенно ведет к снятию ответственности из России», — резюмировал аналитик.