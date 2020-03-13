У Зеленского рассказали, когда Украина вернет всех пленных из ОРДЛО

Андрей Ермак, глава Офиса президента Владимира Зеленского, на экстренном брифинге анонсировал освобождение всех украинцев, которые содержатся сейчас в плену боевиков на Донбассе.

Об этом сообщает Главред

По словам Ермака, все украинские граждане, удерживаемые террористами на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, уже в течение ближайших месяцев вернутся домой.

Напомним, ранее сообщалось, что 11 марта в рамках заседания Трехсторонней контактной группы в Минске по урегуливанию конфликта на Донбассе была достигнута договоренность о согласовании в течение недели списков лиц, подлежащих обмену. Вплоть до конца марта 2020 года в ТКГ должны принять окончательное решение по обмену пленными.