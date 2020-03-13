Ермак о «Консультативном совете»: О прямых переговорах с боевиками речь не идет

Трехсторонняя контактная группа в Минске обсуждает возможность создания консультативного совета для обсуждения вопросов, предусмотренных в пакете Минских договоренностей, заявил председатель Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге Совета национальной безопасности и обоорны.

Он отметил, что это решение еще не принято, но стороны ТКГ «зафиксировали необходимость принятия такого решения», передает Радио Свобода

«В последние годы, когда происходит работа ТКГ в Минске, в соответствии с пакетом Минских договоренностей, Украина (и эти договоренности, как вы знаете, мы получили по наследству, но это обязательства нашей страны) — мы взяли на себя обязательства согласовать несколько вопросов, а именно конституционную реформу в части децентрализации и вопросы, касающиеся местных выборов с представителями (подчеркиваю, чтобы не было потом инсинуаций и домыслов, которые мы видим в последнее время) отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины в рамах ТКГ. То есть существует необходимость согласования этих вопросов. Что же происходило? В течение все лет единственными представителями, которые присутствовали вместе с Украиной, ОБСЕ и Россией в качестве наблюдателей, были представители снова так называемых ОРДЛО (отдельные районы Донецкой и Луганской областей — ред.) », — заявил Ермак.

По его словам, таким образом украинские граждане, которые «вынужденно проживают на территории, контролируемой украинским правительством», не имели права голоса в переговорах.

«Мы говорили об этом в Париже и на Мюнхенской конференции, что это недопустимо и не отвечает нашим интересам. Поэтому на последней встрече в Минске участники ТКГ заявили о необходимости создания консультативного совета, который создается в политической подгруппе … Заявлено о необходимости создания этого совета как совещательного органа, который может рассматривать вопросы, согласованные в пакете Минских договоренностей, и давать свои предложения, которые могут быть использованы или не использованы в работе политической подгруппы », — сообщил Ермак.

При этом он подчеркнул, что о юридическом признании представителей вооруженных группировок речь «не идет».

«Мы говорим о создании платформы, на которой граждане Украины, которые проживают сегодня как на контролируемой территории, так и на территории неконтролируемой, могут общаться по поводу вопросов, которые согласованы в пакете Минских договоренностей. Если это решение будет принято, то оно будет принято на следующей встрече ТКГ в Минске », — уточнил глава ОП.

В ответ на вопрос журналистки он добавил, что механизм отбора людей в такой орган еще не доработан, но заверил, что «если этот совет будет создан, то безусловно со стороны Украины это будут действительно специалисты, люди, которые будут патриотически настроенные, которые являются авторитетами в Украине, в мире ». Ермак не дал четкого ответа на то, по какому критерию к такому совету будут отбирать людей с оккупированных территорий.