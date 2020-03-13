Украина на две недели закроет границу для иностранцев

Украина через 48 часов на две недели закроет границу для иностранных граждан, чтобы ограничить распространение коронавируса.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов на брифинге, который транслирует hromadske.

Министерство иностранных дел предупредит все учреждения и страны о том, что Украина закрывает границу для иностранных граждан.

«Через две недели в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, мы на заседании СНБО будем принимать следующие решения», — добавил Данилов.

В то же время гражданам Украины рекомендуют ограничить поездки за границу, если есть такая возможность.