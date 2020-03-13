В Украине 71-летняя женщина умерла от коронавируса

71-летняя женщина, которую госпитализировали с подозрением на коронавирус COVID-2019, умерла сегодня около 12:00 в инфекционном отделении в Радомышле. Об этом сообщает председатель Житомирской ОГА Виталий Бунечко, пишет местное издание ruporzt.com.ua

«С утра она была на аппарате искусственной вентиляции легких, состояние ее резко ухудшилось. В настоящее время в Украине было зафиксировано 3 случая заболевания, 1 — в Житомирской области. Выражаю свое глубокое соболезнование родным и близким в связи с тяжелой утратой!», — говорится в сообщении.