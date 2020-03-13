В Северодонецке создали петицию с просьбой признать уличных котов частью экосистемы города

На сайте Северодонецкого городского совета 13 марта появилась петиция с названием «Признать уличных котов частью экосистемы города Северодонецк, позволить им свободно жить в подвалах, чердаках и других местах их постоянного пребывания и уничтожать грызунов».

«Взяв в качестве примера практику г. Львова., г. Полтавы., г. Харькова и других украинских городов, следует позволить котам свободно жить и передвигаться в подвалах, чердаках и других местах их постоянного пребывания, поскольку они выполняют крайне важную функцию естественной дератизации — уничтожение грызунов, которые являются разносчиками многих инфекций», — сказано в сообщении.

При этом авторы петиции подчеркивают и важность подхода к вопросу размножения уличных котов, а именно проведению мероприятий по гуманной биостерилизации, вакцинации, регистрации и обустройства дома.



«С целью реализации данной петиции просим решением Северодонецкого городского совета признать котов частью экосистемы города Северодонецк. Внести соответствующие изменения в нормативно-правовые акты (решения, распоряжения ), которые будут регулировать вопрос признания котов частью экосистемы города и будут помогать в решении проблем, которые могут появляться при сосуществовании людей и кошек», — отмечается в петиции.

Чтобы городской совет рассмотрел данное обращение, необходимо 300 подписей. Сейчас собрано 57.

Срок сбора подписей займет 60 дней.