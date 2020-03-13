На Луганщине суд вернул в собственность громады водовод длиной 5,3 км

Старобельская местная прокуратура направила в суд заявление о передаче в коммунальную собственность Меловского поселкового совета водовода, который используется для снабжения питьевой воды жителям с. Травневое Меловского района Луганской области.

Об этом сообщает прокуратура Луганской области.

Основанием для обращения в суд стало бездействие органа местного самоуправления, поскольку поселковый совет в соответствующие сроки не обратился в суд о передаче бесхозного объекта недвижимого имущества в собственность громады. Общая протяженность гидротехнического сооружения составляет более 5,3 км, рыночная стоимость — около 500 тыс. грн.

Меловской районный суд Луганской области удовлетворил заявление прокурора в полном объеме. Соответствующее имущество перешло в коммунальную собственность.

Принятые меры будут способствовать надлежащей работе объекта водоснабжения и противодействия хищения имущества.