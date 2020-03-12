Секретарь СНБО Данилов отреагировал на инцидент с Сивохо

Сегодня, 12 марта, в Киеве националисты совершили нападение на советника секретаря СНБО и сбили его с ног прямо на глазах журналистов. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заверил, что это недопустимое поведение и у людей, совершивших подобное, просто не хватило аргументов для спора.

Об этом он написал в блоге, передает Диалог

Однако Данилов наконец прояснил, что у него в штате есть 11 советников, которые не уполномочены говорить от имени ведомства, и все их предложения являются личной инициативой.

Он отметил, что в его ведомстве регулярно дискутируют на разные темы. Данилов считает, что именно диалог является нормальной формой общения в демократической Украине.

Секретарь СНБО отметил, что произошедшее в Киеве сегодня является абсолютно недопустимым и подобное не должно повториться.