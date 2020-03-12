Пограничники: «Все КПВВ на Донбассе работают в обычном режиме»

Сегодня, 12 марта, все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения работают в штатном режиме, их закрытие из-за карантина не планируется.

Об этом сообщил начальник Краматорского пограничного отряда Анатолий Федорчук во время брифинга в ДонОГА, передают Новости Донбасса

Журналистка попросила его подтвердить или опровергнуть слухи о том, что на Донбассе оставят только один КПВВ, а остальные закроют.

«На данный момент такой информации нет. Если будет принято решение командующим ООС, мы будем его выполнять. Сейчас все КПВВ работают в обычном режиме», — ответил Федорчук.

Начальник погранотряда подчеркнул, что пограничники «всегда готовы» к пропуску граждан при любых условиях.

С 7 марта были введены временные ограничения в связи с угрозой распространения коронавируса. В частности, все просекающие КПВВ проходят процедуру осмотра и температурного сканирования.

В случае выявления признаков, похожих на поражение коронавирусной инфекцией у следующих со временно оккупированных территорий и не имеющих регистрации на подконтрольной правительству Украины территории, таким лицам не разрешат пересечь КПВВ.