В Станице Луганской показали проект реконструкции здания поссовета

12 марта в зале заседаний Станично-Луганской райгосадминистрации состоялась презентация проекта реконструкции здания Станично-Луганской поселкового совета.

Об этом сообщает пресс-служба РГА.



В рамках Программы ООН «Восстановление и развития мира» и Компонента «Местное самоуправление и реформа по децентрализации власти» состоялась презентация проекта будущего здания Центра предоставления административных услуг.

Проект предусматривает реконструкцию здания, обустройство помещений, оснащение современной техникой, что позволит предоставлять административные услуги населению в удобный способ и в короткий срок.