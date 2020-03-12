Луганская областная филармония из-за карантина отменяет запланированные концерты

Луганская областная филармония сообщает, что, согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 211 от 11 марта 2020 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19», концерты, которые были запланированы в период с 12 марта 2020 по 3 апреля 2020г. отменяются.

Об этом сообщает пресс-служба филармонии.

Билеты, приобретенные в кассе филармонии на концерт Академического симфонического оркестра «Дети — детям», который был запланирован на 15 марта 2020, можно вернуть по адресу: ул. Шевченко, 3 (с 09.00 до 17.00). Дополнительную информацию о возврате билетов можно получить

по телефону: +38 095 538 49 26.

Для возврата билетов, приобретенных через онлайн-кассу электронной системы на сайте karabas.com необходимо обратиться к оператору системы по телефонам:

+38 (050) 314-73-64

+38 (093) 326-19-26

+38 (067) 326-07-37