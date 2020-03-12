В ряде городов Луганщины введены карантинные меры

Во исполнение Постановления Кабинета Министров Украины от 11 марта 2020 № 211 «О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19», которое устанавливает карантин из-за угрозы эпидемии короновируса, ряд городов и районов Луганской области приняли соответствующие решения.

Так, в Северодонецке на заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решено:

Установить с 12 марта по 3 апреля 2020 на территории Северодонецкого городского совета карантин, запретив посещение учреждений школьного и внешкольного образования ее соискателями; проведение всех массовых мероприятий на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от формы собственности, в которых принимает участие более 200 человек, кроме мероприятий, необходимых для обеспечения работы органов государственной власти и органов местного самоуправления. Принять к сведению письмо от 11.03.2020р. №404 начальника отдела образования Северодонецкого городского совета Талдоновой Лилии Александровны о запрете доступа к школьным и внешкольным учебным заведениям на период карантина с 12.03.2020р. по 03.04.2020р. Ограничить проведение детских мероприятий в художественных, музыкальных, спортивных, школах эстетического воспитания, на территории Северодонецкого городского совета с 12.03.2020р. по 03.04.2020р. Рекомендовать приостановить работу всех детско-развлекательных центров на территории Северодонецкого городского совета с 12.03.2020р. по 03.04.2020р. Продолжить действие Протокола городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС от 05.03.2020р. №9 на период с 12.03.2020р. по 03.04.2020р. Запретить проведение выставок декоративных, экзотических и домашних животных на территории Северодонецкого городского совета с 12.03.2020р. по 03.04.2020р. Предприятиям, учреждениям и организациям всех форм собственности на территории Северодонецкого городского совета, безотлагательно, в случае выявления симптомов заболевания у работников способствовать немедленному обращению в специализированные медицинские учреждения за квалифицированной медицинской помощью

В Рубежном с 13 марта по 3 апреля 2020 приостановлен образовательный процесс в девяти учреждениях дошкольного образования (1617 воспитанников), десяти учреждениях общего среднего образования города (4480 соискателей образования), двух заведениях внешкольного образования (1333 воспитанники).

В Лисичанске, Новодружске и Приволье принято решение «с 13 марта по 3 апреля 2020 года запретить посещение всех учреждений дошкольного, общего среднего образования, независимо от формы подчинения, отменить проведение культурных, спортивных, молодежных, массовых мероприятий и мероприятий по национально-патриотического воспитания».

В городе Счастье «с 12 марта с 14:00 вводится карантин для всех учебных заведений независимо от формы собственности и сферы управления (дошкольного, общего среднего, внешкольного, профессиональной (профессионально-технического) — сообщила комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Новоайдарской райгосадминистрации»

Что касается районов области, то пока опубликованы решения на ресурсах следующих райгосадминистраций:

Марковской РГА

Кременской РГА

Белокуракинской РГА

Попаснянской РГА