Источник: ряд «чиновников ЛНР» поедут в Москву «на поклон»

Источник в телеграмм-канале «Луганский инсайд» утверждает, что в конце этой недели ряд так называемых «чиновников ЛНР» поедут в Москву на встречу с новыми кураторами.

«Слухи о том, что в конце недели ряд чиновников ЛНР отправятся в Москву на встречу с новыми кураторами, соответствуют действительности. Кто-то надеется занять новую должность, кто-то остаться при прежней. Даже если какие-то кадровые перестановки в итоге произойдут, глобально это ничего не изменит. Потому что пока каких-либо изменений в политике Москвы по отношению к Донбассу я не наблюдаю», — заявил источник.