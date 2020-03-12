Состояние загрязнения воздуха в Лисичанске, Рубежном и Северодонецке в феврале: данные

Луганский областной центр по гидрометеорологии, который осуществляет наблюдение за состоянием загрязнения атмосферного воздуха на стационарных постах Луганской области (2 в городе Лисичанске, 1 в городе Северодонецке, 1 в городе Рубежное) опубликовал данные по наблюдениям за февраль 2020 года.

Об этом сообщает Департамент экологии и природных ресурсов ЛОГА.

Так, в атмосферном воздухе города Лисичанска в течение февраля текущего года зафиксировано превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций содержания формальдегида — 1,33-2,67 ПДК (в январе текущего года — 1,33-3,33 ПДК) и, по сравнению с предыдущим месяцем, несколько снизилась концентрация содержания диоксида азота — 0,75-1 ПДК (в январе 2020 — 0,5-1,25 ПДК) в пределах нормы оставались концентрации содержания оксида углерода — 0,33-1 ПДК, диоксида серы — не более 0,58 ПДК, аммиака — не более 0,5 ПДК, хлористого водорода — не более 0,05 ПДК.

В атмосферном воздухе города Рубежного в течение февраля текущего года наблюдалось превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций содержания оксида углерода — 1-1,67 ПДК (в январе 2020 — 1-2 ПДК) и формальдегида — 0,67-2 ПДК (в январе текущего года — 1,33-3 ПДК) в пределах нормы оставались концентрации содержания диоксида азота — 0,75-1 ПДК, диоксида серы — не более 0,78 ПДК, хлористого водорода — не более 0,06 ПДК, анилина — не более 0,01 ПДК.

В атмосферном воздухе города Северодонецка в течение февраля 2020 наблюдалось превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций содержания формальдегида — 0,67-2 ПДК (в январе 2020 — 1,33-2,67 ПДК) в пределах нормы концентрация содержания диоксида азота — 0,5-0,75 ПДК, диоксида серы — не более 0,54 ПДК, аммиака — не более 0,5 ПДК, хлористого водорода — не более 0,08 ПДК.