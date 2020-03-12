В Лисичанске копы выявили авто, вероятно, с поддельными документами

В Лисичанске патрульные остановили автомобиль Audi А6 за нарушение правил дорожного движения, вчера. около 18 часов. При осмотре документов инспекторы заметили признаки подделки в свидетельстве на регистрацию. Кроме того, материал бланке не отвечал утвержденному образцу и никакие сведения, содержавшиеся в регистрационном документе не совпадали с информацией в базах данных.

Об этом сообщили в Патрульной полиции Луганской области

Водитель начал заметно нервничать, и по требованию предоставить доступ для проверки номеров узлов и агрегатов кузова автомобиля, мужчина отказался. Для установления всех обстоятельств дела на место вызвали следственно-оперативную группу.