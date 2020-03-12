Из госрезерва медучреждениям Луганской области передали оборудование

Передача оборудования из государственного резерва для медицинских учреждений Луганской области состоялась сегодня, 12 марта, на территории Северодонецкой подстанции Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА

Среди этого медицинского оборудования пульсометры, дыхательные аппараты для новорожденных и взрослых, инфузионные насосы для дозированного введения лекарственных средств, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородный концентратор.

«Материальные ценности из государственного резерва распределено согласно потребностям медицинских учреждений Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Счастья и 12 районов Луганщины», — сообщила заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская.

Также она сообщила о сроках получения Луганщиной дыхательных масок. Сейчас продолжается экспертиза, и как только от Министерства здравоохранения Украины поступит ее приемлемый результат, эти средства передадут на территории.