Из госрезерва медучреждениям Луганской области передали оборудование

Передача оборудования из государственного резерва для медицинских учреждений Луганской области состоялась сегодня, 12 марта, на территории Северодонецкой подстанции Луганского регионального центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной ВГА
Среди этого медицинского оборудования пульсометры, дыхательные аппараты для новорожденных и взрослых, инфузионные насосы для дозированного введения лекарственных средств, аппараты искусственной вентиляции легких, кислородный концентратор.
«Материальные ценности из государственного резерва распределено согласно потребностям медицинских учреждений Северодонецка, Лисичанска, Рубежного, Счастья и 12 районов Луганщины», — сообщила заместитель председателя облгосадминистрации Екатерина Безгинская.
Также она сообщила о сроках получения Луганщиной дыхательных масок. Сейчас продолжается экспертиза, и как только от Министерства здравоохранения Украины поступит ее приемлемый результат, эти средства передадут на территории.
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«Наши инфекционные отделения обеспечены всем необходимым для борьбы с коронавирусом. Ожидаем средства индивидуальной защиты в необходимом количестве. Соответствующий запрос отправлен в профильное министерство », — отметила она.